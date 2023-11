LIVE Italia-Svezia 9-8 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre spaziali | si sogna il primo posto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:53 La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata! 17:52 L’resta stabile in seconda posizione, domani si giocherà ilposto nello scontro diretto contro la Svizzera, male che vada Constantini e compagne saranno comunque certe della seconda moneta. 17:50 Ennesima prestazione spettacolare delle, che salgono a quota sette successi consecutivi in questa rassegna continentale. 17:48 FINISCE QUI! L’non ha bisogno di giocare l’ultima stone. 17:46 Bocciata perfetta di Constantini, resta una stone allaper provare a fare il miracolo. 17:45 Warnaa colpisce la propria guardia, ultime giocate non ...