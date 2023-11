LIVE Italia-Svezia 8-8 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | match-point per le azzurre nel decimo end!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:32 ERRORE CLAMOROSO DI WARNAA, CHE VA A VUOTO! Un solo punto per lae l’sarà di mano nelend. 17:30 Constantini boccia, ma Warnaa ha giocata facile per i due punti. 17:28 Due punti svedesi al momento, Constantini deve bocciare per evitarne un terzo. 17:27 Hit and roll anche per Constantini, il gioco però è nelle mani della. 17:26 Arriva la doppia bocciata di De Val, Constantini deve rispondere. 17:25 Hit and roll non perfetto di Mathis, c’è chance per la doppia bocciata. 17:24 De Val boccia una delle due stone, ma il punto al momento è ancorano. 17:22 Larsson continua a bocciare alla grande, una stone per parte dentro la casa. 17:21 Doppia bocciata di Larsson, ...