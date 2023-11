LIVE Italia-Svezia 3-4 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | svedesi in vantaggio a metà gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:24 Warnaa non sbaglia, la Svezi va alla pausa indi un punto. 16:23 Hit and roll di Constanini, Warnaa per trova due punti dovrà bocciare la stone azzurra che al momento occupa il centro della casa. 16:22 Warnaa boccia a sua volta, attendiamo la risposta di Constantini. 16:21 Bocciata di Constantini, il gioco si sta spostando più sulla destra ed è un bene per l’. 16:20 De Val piazza nuovamente una stone a punto, potrebbero arrivare due punti per lein questo end. 16:19 Mathis apre il gioco ancora una volta, via la guardia e il punto. 16:18 Doppia bocciata ben giocata da De Val. 16:17 Mathis rompe il gioco e posiziona una stone al centro della casa. 16:16 Si continua con lo stesso schema, end che sta andando ...