LIVE Italia-Svezia 1-2 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | le azzurre tornano di mano nel quarto end

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:56 Romei si supera e si appoggia ad una nostra stone già a punto, lesi stanno muovendo bene. 15:55 Ottima giocata di Zardini Lacedelli, che piazza una stone dentro la casa, coperta da due stone averssarie. 15:54 Zardini Lacedelli apre con una guardia. 15:52 Laapre ilend decidendo subito di posizionare una stone dentro la casa. 15:51 Warnaa marca un solo punto, ottimo game per Constantini e compagne. 15:50 Constantini chiude ancora con una guardia, lesi sono comportate bene in questo end. 15:49 Si gioca in fotocopia, Wranaa boccia nell’esima guardia. 15:48 Constantini piazza un’altra guardia meravigliosa, ladeve giocare in difesa. 15:47 De Val boccia nuovamente la nostra ...