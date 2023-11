LIVE Italia-Svezia 1-1 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | le azzurre si sbloccano nel secondo end

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:41 Romei piazza una seconda stone dentro la casa, ma la giocata si appresta ad una bocciata. 15:39 Gran spazzata di Mathis, che riesce a portare la stone perfettamente dietro ad una avversaria. 15:37 Guardia di Zardini Lacedelli. 15:35 Constaini decide di andare per il punto sicuro e sblocca la situazione, parità dopo due game. 15:33 Doppia bocciata di Wranaa, Constanini con una buona bocciata potrebbe portare due punti all’. 15:32 Constantini prova a metterci una pezza e posiziona una stone perfettamente al centro della casa, dietro una guardia avversaria. 15:30 Giocata non perfetta di Mathis, due punti svedesi al momento, difficilmente leriusciranno a portare a casa più di un punto. 15:27 Romei risponde a sua volta con una doppia bocciata perfetta. 15:26 ...