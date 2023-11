LIVE Italia-Finlandia | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri in corsa per il primo posto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, penultima gara del Round Robin deglidi. Glivanno a caccia delad Aberdeen. E’ stata un’semplicemente perfetta quella vista in Scozia fino a questo punto. Glicapitanati da Joel Retornaz hanno conquistato sei vittorie su sei gare giocate, imponendosi ieri anche sui padroni di casa e strappando con largo anticipo la qualificazione per la fase ad eliminazione. L’sarà sul ghiaccio dapprima alle 10 con la ...