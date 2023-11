LIVE Italia-Finlandia 6-0 | Europei curling 2023 in DIRETTA | mano rubata con quattro punti per gli azzurri!

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 Due guardie azzurre a protezione del punto. 20.41in totale confusione, non sta riuscendo una giocata di Kalle Kiiskinen. 20.38 Una stone azzurra a punto coperta da una guardia dopo i primi due tiri. 20.35 Inizia il terzo end.! CI SONOPER L’CHE SALE SUL 6-0 DOPO DUE END! 20.32 Ultimo tiro dellaper laconstone azzurre a punto coperte da due guardie. 20.29 Doppia guardia a protezione delle tre stone rosse a punto, è stato un end perfetto degli azzurri fino a qui. 20.26 Guardia piazzata da Mosaner con tre stone rosse in casa. 20.23 Una stone rossa a punto con un’altra unitamente a due ...

LIVE Italia-Svezia 8-7 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : le azzurre tornano in vantaggio dopo otto end!

LIVE Italia-Svezia 8-8 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : match-point per le azzurre nel decimo end!

LIVE Italia-Finlandia 2-0 - Europei curling 2023 in DIRETTA : due punti per gli azzurri nel primo end!

Sfera Ebbasta il 28 dicembre a Cagliari

L'artista dei record presso l'Opera Music Forum Di: Redazione SardegnaSfera Ebbasta, artista numero uno della scena Urban i taliana, approderà g ioved ì 28 d icembre,...della top 100su ...

L'Italia a Euro 2024: 0-0 con l'Ucraina Sky Sport

LIVE Italia-Svezia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: scontro diretto per il 2° posto! OA Sport

LIVE BCL - Dinamo Sassari vs Ludwigsburg: diretta 1° quarto 5'

La vittoria sul parquet di Ludwigsburg per 79-89 ha permesso alla Dinamo Sassari di riprendere in mano il percorso in BCL e tentare di superare il turno. Oggi al PalaSerradimigni tornano per la gara..

ASviS live: “Trasformare i sussidi ai fossili in fiscalità positiva per le imprese”

Manovra di bilancio, fisco, Pnrr, ambiente: confronto ma anche qualche stoccata tra maggioranza e opposizione al terzo ASviS live di approfondimento sulla ... anche la finanza privata che in Italia ...