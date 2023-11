LIVE Italia-Finlandia 10-2 | Europei curling 2023 in DIRETTA | ottava vittoria su otto per gli azzurri!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.34 Arriva dunque l’super l’nel round robin di questi. Retornaz e compagni controllano il match fin dalle prime battute consolidando la leadership della classifica del girone di qualificazione. Piazzato di Retornaz sul quale ladecide di chiuderla. 21.31 Una stone rossa in casa con due tiri a testa rimanenti, vantaggio del martello per l’. 21.28 Bocciate e contro-bocciate in apertura dell’end. 21.25 Inizia il sesto end.di ...