LIVE Civitanova-Arcada Galati 2-0 | Champions League volley in DIRETTA | situazione di parità nel terzo set | 12-12

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-ANKARA DIDALLE 20.00 22-22 Questa volta il numero 8 dell’non trova il campo. 21-22 Passa la parallela di Gergye. 21-21 Regalo di Hamacher con la pipe, c’è il pareggio! 20-21 Si allarga troppo l’attacco di Nikula. 19-21 Pallonetto spinto a segno per Lagumdzija. 18-21 Ancora un muro vincente per Woch. 18-20 Passa la diagonale da zona 4 per Nikula. 18-19 Attacco lungolinea vincente per Bottolo. 17-19 Altro monster block messo a referto da Woch. 17-18 Muro vincente per ilsul tentativo offensivo di Bottolo. 17-17 Lagumdzija sfonda il muro avversario con l’attacco in diagonale. 16-17 Mani-out di Nikula da zona 1. 16-16 ACE CHINENYEZEEEE! 15-16 Errore al servizio anche per ...