LIVE Civitanova-Arcada Galati 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | marchigiani avanti per 9-5 nel secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-ANKARA DIDALLE 20.001 17-13 Primo tempo vincente per Diamantini. 16-13 Il numero 9 delsi riscatta murando l’attacco di Yant. 16-12 Si ferma in rete la battuta di Aldea. 15-12 Sbaglia dai nove metri Lagumdzija, è il settimo errore al servizio per la Lube. 15-11 Vincente l’attacco di Lagumdzija da zona 2. 14-11 Se ne va la battuta di Chinenyeze. 14-10 Passa l’attacco lungolinea di Nikolov. 13-10 Lunghissimo l’attacco in primo tempo tentato da Chinenyeze. 13-9 Si schianta in rete la pipe giocata da Yant. 13-8 Mani-out da posto 2 per Nikula. 13-7 MURO CHINENYEZE! 12-7 Copia e incolla del punto precedente per il turco. 11-7 Attacco in pallonetto vincente da zona 4 di Lagumdzija. 10-7 Mani-out di Bala. 10-6 ...