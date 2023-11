“Litigio furioso con Mazzarri” | il retroscena spiazza tutti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Walterè l’uomo su cui Aurelio De Laurentiis punta per rilanciare il suo Napoli in una stagione che, con il Tricolore sul petto, ha un valore fondamentale per il futuro del club partenopeo. Intanto, arriva unproprio sul tecnico di San Vincenzo. Operazione nostalgia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, non amante delle cosiddette ‘minestre riscaldate’ ma che, evidentemente, questa volta si è sentito di dare uno strappo alla regola. Il numero uno dei partenopei ha deciso di affidarsi a Walterper sostituire l’esonerato Rudi Garcia, i cui rapporti erano compromessi già da tempo. Una scelta che, in parte, è stata accolta anche con un certo entusiasmo dalla piazza, che ancora ha negli occhi le imprese sotto la guida del ritrovato tecnico. Un allenatore navigato che, malgrado le ultime esperienze non ...