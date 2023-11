L’Italia femminile del biathlon batte quella dello sci di fondo 77-0! Numeri impietosi dal 2011 in poi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nella giornata di ieri si è esposto comedelsia prossima a raggiungere il significativo traguardo dei 100 podi individuali in gare di primo livello. Ebbene, un aficionado delle discipline nordiche, dopo aver letto l’articolo, ha posto un quesito all’autore: “Quanti dei 99 podi delsono arrivati dopo l’ultimo nello sci di? E in generale, da quanto tempo non saliamo sul podio nel? Perché io, l’ultimo, faccio fatica a ricordarmelo”. Parliamone, allora. Perché il tema non è passato inosservato a chi ha una visione a tutto tondo degli sport della neve. Cominciamo dal fissare la data dell’ultima volta in cui una fondista italiana ha calcato “il piedistallo più ambito”. Era il 20 marzo, giorno in cui Arianna Follis ...