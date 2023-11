L’Italia è l’unico Paese europeo in cui redditi e potere d’acquisto non sono aumentati negli ultimi vent’anni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 novembre 2023)è statoavanzato in cui il reddito disponibile delle persone non è aumentatodue decenni, se misurato come reddito nazionale pro capite al netto dell’inflazione e a parità di. Dal 2003, da quando era persino superiore a quello medio Ue, a quello tedesco e francese, è sceso del 4,4 per cento, mentre in Spagna è salito del 3,6 per cento, in Francia del 6,5, in Germania del 22,4 e nei Paesi baltici è addirittura raddoppiato. Dati Ocse, reddito nazionale pro capite, in dollari costanti PPPNon è una novità, queste nuove statistiche fanno il paio con quelle sui salari reali, anch’essi rimasti stabili o leggermente calatidecenni. Se prima igià ...