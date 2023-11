L’Intelligenza Artificiale sarà causa d’estinzione secondo i ricercatori delle Big Tech

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Siamo giunti ad uno scenario distopico come quello che dipingeva il film Io,Robot con Will Smith che ci ha messo in guardia sul pericolo del. Per ora nessun robot assassino che è pronto a sterminare l’umanità, ma “solo” un allarme deiBigche ci mettono in guardia sull’uso improprio di questo L'articolo proviene da Il Difforme.