Licei a Bergamo | il top è in provincia | le scuole migliori secondo la classifica Eduscopio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 novembre 2023). Quali sono lebergamasche, sia in preparazione dell’università che di un futuro ingresso nel mondo del lavoro? Prova a rispondere la Fondazione Agnelli di Torino, che dal 2014 stila, una vera e proprio osservatorio dellecittà per città. Due i parametri su cui si basa la ricerca: la preparazione offerta in chiave universitaria e le possibilità che la scuola offre nel mondo del lavoro dopo il diploma (sulla base di due dati: indice di occupazione dei diplomati e coerenza tra studi fatti e lavoro trovato).in preparazione dell’università Tra iclassici svetta il Paolo Sarpi di, al primo posto con un punteggio di 76,83 su 100 e una media dei voti agli esami d’ateneo ...