L’ex marito di Beatrice Luzzi non esclude il ritorno | parla Alessandro Cisilin | “Non si sa cosa può succedere…”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 22 novembre 2023), exdi, nonil. Il giornalista stima moltissimo l’attuale concorrente del Grande Fratello e, proprio per questo motivo, si è palesato in diretta per offrire il suo sostegno.dinonilL’antropologo, intervistato tra le pagine di DiPiù TV, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.