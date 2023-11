Juve - comunicazione arrivata per Vermeeren. Il preferito di Giuntoli per il post-Tognozzi

Strega Allegri ma lascia la Juventus: colpaccio dalla Spagna

Attenta, così te lo portano via. Il mercato può riservare qualsia si tipo di sorpresa, Anche ti portino ... Matteoha lasciato il suo ruolo di scouting bianconero.

Tognozzi esclusivo: “Bellingham-Juve, la verità. Haaland fu ad un passo” Tuttosport

Mercato Juve, Tognozzi: "Nel 2019 la Juve era vicina a una stella ... Bianconera News

L'ex Juve Tognozzi: 'Vicini a Bellingham, era fatta per Haaland. Così abbiamo scoperto Yildiz e gli altri'

Matteo Tognozzi è un fiume di aneddoti e retroscena di mercato. L'ex capo scouting della Juventus, oggi al Granada, ha aperto il libro dei ricordi e intervistato da Tuttosport ha raccontato la sua ...

Tognozzi: «La Juve è diventata una calamita per i giovani, felice lavorino con Allegri. Io me ne sono andato perché…»

Tognozzi: «La Juve è diventata una calamita per i giovani, felice lavorino con Allegri. Io me ne sono andato perché…». Le parole dell’ex capo scouting Matteo Tognozzi, ex capo scouting della Juventus, ...