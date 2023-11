Lex | Com & Labor cambia sede e si espande | “Aumentano i servizi per i nostri clienti”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Fabio di Gennaro, fondatore di Lex, Com: “Offriamo consulenza a 360 gradi grazie ad avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tante colazioni con professionisti” Qualche anno fa ci si interrogava sul futuro della professione legale e dei commercialisti. Molti risposero che il modello americano avrebbe avuto il sopravvento grazie a boutique capaci di offrire al cliente consulenza in diverse materie diventando così veri e propri partner strategici delle aziende che seguivano. Lex, Comsi ispira senz’altro a questo modello di business,trasferendosi in via Massimo D’Azeglio 1, sempre a Pomigliano d’Arco, e stringe colazioni interessanti con importanti professionisti. «L’imprenditore che si ...