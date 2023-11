L’Evocazione – The Conjuring | è basato su una storia vera se ci credete

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 22 novembre 2023)– Thesulladei ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren e sul loro tentativo di aiutare la famiglia Perron che aveva problemi con la loro casa infestata. Ambientato nel New England del 1971, la sceneggiatura è per lo più fedele alle autentiche storie raccontate dai protagonisti della vicenda. Tuttavia, James Wan ha optato per qualche lieve concessione. Scopriamo tutti i dettagli dellache ha ispirato il film. Al centro delle vicende reali troviamo la famiglia Perron, composta da Roger, Carolyn e le loro cinque figlie (Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April). Nel 1971 la famiglia si era trasferita in un casolare del XVIII secolo, nella città di Harrisville, nel Rhode Island. Nonostante l’entusiasmo, però, ...