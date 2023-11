(Di mercoledì 22 novembre 2023)un dramma per la popolazione civile costretta a continui spostamenti al freddo e alla fame. L'ai residenti di, "in particolare dei quartieri della...

L’esercito israeliano non esclude di raggiungere il sud della Striscia di Gaza

L'esercito israeliano chiede ancora ai palestinesi di Gaza City di evacuare dalla città

Ancora un dramma per la popolazione civile costretta a continui spostamenti al freddo e alla fame. L'chiede ai residenti di Gaza City, "in particolare dei quartieri della Città Vecchia di Jabalia e Shuja'iya", di "evacuare immediatamente le vostre aree residenziali per preservare ...

La minaccia Hezbollah. L'esercito israeliano freme per un intervento incisivo, Netanyahu frena (di N. Boffa) L'HuffPost

L'esercito israeliano chiedere ancora ai palestinesi di Gaza City di evacuare dalla città

L'esercito israeliano chiede ai residenti di Gaza City, in particolare dei quartieri della Città Vecchia di Jabalia e Shuja'iya, di evacuare immediatamente dalle aree residenziali per preservare la vo ...

Israele-Hamas, c'è l' accordo: 50 ostaggi, per 4 giorni di tregua

Saranno rilasciati anche 150 detenuti palestinesi. Nella regione potranno arrivare centinaia di camion con aiuti umanitari, medicinali e carburante ...