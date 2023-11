Leicester | Maresca | “Vincerne 13 su 14 grande risultato Vardy? Sta facendo un grande lavoro”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Enzo, allenatore del, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports UK parlando della sua squadra, attualmente militante in Championship, seconda divisione inglese. “Vincere, vincere, vincere. Questi giocatori stannoqualcosa che non è normale e quindi quando perdi una partita c’è un gran casino. Fa parte del gioco, sapevo che avremmo perso delle partite. Dobbiamo rimanere gli stessi, così anche quando vinciamo. Analizziamo cosa va bene e cosa meno per provare a migliorare. Vincere 13 delle prime 14 partite è stato un, ecco perché si parla tanto di quando perdiamo. Ma non voglio che i giocatori ci pensino troppo“. Sul sempreverde centravanti delle Foxes, l’uomo-immagine del club Jamie, mister...

