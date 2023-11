Lego Life | 7 immensi diorami in Lego alla Permanente di Milano

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Da oggi. 22 novembre il Museo dellasi prepara a inaugurare il Natale all’insegna del gioco, del divertimento e dello stare insieme.è infatti pronta ad accogliere, una straordinaria mostra pensata per tutte le famiglie e gli appassionati di ogni età dei moduli per le costruzioni più famosi al mondo. Una mostra unica nel suo genere e ricca di tantissime novità! Accanto ad alcuni– dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi in scala ridotta costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionistie costruttori d’Europa – ad accompagnare e intrattenere i visitatori sono state pensate ad hoc una coloratissima sala immersiva, una mostra di opere ispiratestoria ...