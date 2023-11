Le vigilesse di Ferrara con le scarpe rosse per ricordare le vittime di violenza ...

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI -che indossano, con l'uniforme di ordinanza, delle. Accade adove "in questo particolare momento in cui il fenomeno dellaverso le donne è particolarmente acuto", spiegano dall'amministrazione, "il Corpo di Polizia locale Terre Estensi vuole essere vicino alle donnedi questi crimini dandone testimonianza". Lo scatto delle, diffuso dal Comune di, è del commissario capo della Polizia locale, Daniele Romagnoli. "Dopo i fatti di cronaca degli scorsi giorni è fondamentale sensibilizzare i cittadini su un tema così drammatico e urgente - spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi -, ringrazio la Polizia locale per il segnale importante che vogliono dare attraverso ...