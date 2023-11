Le sfide del vino in Valle d’Aosta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pensi di andare in, ma in realtà stai andando anche un po’ in Africa. Non è uno scherzo, ma il risultato di ricerche agronomiche attraverso le zone vinicole regionali. Così, questo territorio dal clima (ormai per molti) invidiabile rivela una particolare complessità di terreni, che si somma alla ricchezza di vitigni autoctoni e a una storia vinicola importante, più legata alla Francia che all’Italia. Se nel resto della penisola ilsembra sempre troppo, qui se ne produce troppo poco, tanto che per i mercati non è sufficiente. Una sfida con cui si stanno confrontando i produttori, mentre, forti di decenni di studi e reimpianti, lavorano per recuperare il gap lasciato dall’abbandono delle montagne a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo. Continenti, mangrovie e cicatrici«Se volete che vi racconti la storia del ...