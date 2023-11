(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le New996una tra le sneaker che si meritano in pieno la qualifica di acquisto obbligato. Il motivo? Hanno un design estremamente curato, una combinazione di colori in grado di abbinarsi alla perfezione a tutto il tuo guardaroba e, come se non bastasse,pronte a fronteggiare ildell'inverno., con sede a Tokyo, in Giappone, ha presentato la sua ultima collaborazione con New, espressa stavolta attraverso la silhouette 996, dotata di-Tex resistente alle intemperie e vestita di colori autunnali. L'ultimo paio creato dai due brand, che lavorano insieme dal lontano 2009, presenta un divertente strappo alla regola che vorrebbe una scarpa uguale all'altra: i pannelli sulla destra e quelli sulla sinistra non si ...

Le New Balance 996 Beams sono belle, comode e proteggono dal freddo invernale grazie al Gore-Tex

