Le immagini del pogrom antisemita e le reazioni ripugnanti degli irresponsabili

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le fotografie e i resoconti audio e video del 7 ottobre sono interessanti non solo per quel che mostrano, ma per leche suscitano. Documentano infatti che ci sono due modi di reagire alledell’orrore, due motivazioni psicologiche e morali che spiegano la ripugnanza per la rappresentazione di quella violenza indicibile. C’è chi non ne tollera la visione perché vedere quel male gli fa troppo male, e perché ritiene che diffonderne l’immagine sia pornograficamente irrispettoso (oltre che possibile strumento di emulazione e soddisfazione per i fanatici). Ma non è tutta la platea. C’è infatti anche chi distoglie lo sguardo da quelleper tutt’altro motivo, e cioè perché esse lo obbligano a una responsabilità e a un dovere di condanna che non ha la voglia o la forza di assumere: la visione di quel male – ma ben ...