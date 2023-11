Le donne ebree non valgono come le altre

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Video-2023-11-21-at-09.36.32.mp4 Il 7 ottobre, i terroristi di Hamas avevano nelle loro tasche istruzioni specifiche per violentare le. Lesono state violentate, lesono state uccise, lesono state bruciate vive. I loro corpi senza vita hanno sfilato per le strade di Gaza mentre i civili cantavano, sputando loro addosso con orgoglio. Sono stati rapiti 240 innocenti, oltre 100, bambine, neonate. Hamas lo ha filmato e il mondo ha visto. E le organizzazioni femminili sono rimaste in silenzio. Perché? Perché sono rimasti in silenzio? Forse non ne hanno sentito parlare. Forse non hanno internet. Forse non hanno internet. Forse stavano aspettando il momento giusto. Ebbene, in effetti, il 20 ottobre, ha parlato la ...