Lazio | paura per il big | svaligiata la sua casa

(Di mercoledì 22 novembre 2023)per uno dei big del team biancoceleste: la suaè stata. Sul posto ci sono le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini Un ritorno da incubo quello del calciatore dellache, proprio nelle ultime ore, ha ricevuto una terribile sorpresa. Ovvero quella che alcuni ladri si sono intrufolati nella sua abitazione e l’hanno completamente. Rubando il possibile e tutti oggetti di valore. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali della Capitale pare che il colpo sia stato effettuato nella serata di ieri, quando l’atleta e la sua compagna non erano presenti adopo aver trascorso la serata fuori.(Foto LaPresse) Notizie.comAl loro ritorno, però, una scena che li ha fatti rimanere ...

Scomparsi i 22enni Giulia Cecchettin e l’ex Filippo Turetta. Il padre di lei : “Ho paura - lui non aveva accettato la fine della relazione”

Lazio-Roma : 0-0. Nel derby della paura prevale la voglia di non perdere più che quella di vincere

Le scuole italiane cadono a pezzi: 85 crolli in poco più di un anno. L'analisi su Skuola.net

Un gradino sotto ci sono ile la Campania (8). A seguire Sicilia (7), Piemonte, Toscana e ... l'interruzione della didattica, nonché ingenti disagi eper le comunità di riferimento . "La ...

Zaccagni, paura per il giocatore della Lazio: ladri in casa nella notte in via della Camilluccia, rubati alcun ilmessaggero.it

LAZIO | Pestato a sangue in un vicolo, paura alla festa delle Cantine ViterboToday

"Quando ti trovi in una relazione violenta tu esisti ma non vivi" La storia di Marta, che ne è uscita

Amici, familiari, associazioni contro la violenza di genere che sono lì per te. Ma devi essere coraggiosa e decidere di camminare in quel tunnel che fa più paura che rimanere, perché sai che da quel ...

Zaccagni, paura per il giocatore della Lazio: ladri in casa nella notte in via della Camilluccia, rubati alcuni gioielli

L'esterno della Lazio infatti ha subito un furto nella sua abitazione, con i ladri che hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive con la famiglia, in via della Camilluccia, portando via dei ...