Lazio, Casini (pres. Lega A) sul Flaminio: 'Nervi non pensava che lo stadio dovesse rimanere congelato'

... è al centro delle discussioni tra Lotito, che vorrebbe farlo diventare la nuova casa della, ...ha detto:

Lazio, Casini: “Flaminio La famiglia Nervi sa benissimo che ogni anno…” Cittaceleste.it

Serie A, Casini: "Veniamo criticati per ché si gioca troppo. Siamo costretti a..." La Lazio Siamo Noi

Calcio, Lega Serie A, Casini: "Avremo una maglietta contro la violenza sulle donne"

"Dobbiamo essere noi uomini a muoverci, non possono essere sempre le donne a farlo". "Ho chiesto di fare di più. Nel prossimo turno di campionato avremo una maglietta contro la violenza sulle donne e ...

Immobile: «Cos’ho in comune con la Lazio Il non arrendersi mai anche nei momenti difficili»

Immobile: «Cos’ho in comune con la Lazio Il non arrendersi mai anche nei momenti difficili». Le parole del capitano In esclusiva ai microfoni di Lazio Style Radio, l’attaccante biancoceleste Ciro Imm ...