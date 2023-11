L’audio esclusivo di Giulia | “Mi ricatta…”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire”. A dirlo, in un audio inedito recuperato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” e trasmesso dal Tg1, èCecchettin parlando di Filippo Turetta. Nel messaggio,prosegue: “Non me le viene a dire per forza, come ricatto, però suonano molto come ricatto”. “Allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me, o i momenti in cui gli scrivo”. Quindi conclude: “Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo”. L'articolo proviene da The Social Post.