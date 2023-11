L' audio di Giulia Cecchettin | Vorrei che Filippo sparisse

Giulia Cecchettin e l'audio alle amiche: "Voglio sparire dalla vita di Filippo"

"Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo".Cecchettin, in uninviato alle amiche, parlava così del rapporto con Filippo Turetta, dopo la fine della relazione con l'ex fidanzato. Le parole della giovane, uccisa dal ragazzo 10 ...

L’audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta: “Vorrei sparire dalla sua vita, ma mi dice che… Il Fatto Quotidiano

L'audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta inviato alle amiche: "Ho paura che possa farsi del male" Virgilio Notizie

Giulia Cecchettin, l'audio alle amiche su Filippo: «Vorrei sparire dalla sua vita ma non posso. Ho paura che si faccia male»

Un audio di Giulia Cecchettin mentre parla di Filippo Turetta alle amiche è stato trasmesso dal Tg1 nell'edizione delle 20. Una confidenza che racconta la sua sofferenza, ...

Il minuto di rumore per Giulia Cecchettin alla Camera: "Ricordiamo tutte le vittime di femminicidio"

L'audio di Giulia Cecchettin alle amiche: "Vorrei sparire dalla vita di Filippo ma non so come fare" L'audio inviato da Giulia Cecchettin alle amiche mandato in onda dal Tg1: "Io vorrei non vederlo ...