L’audio di Giulia Cecchettin alle amiche | così Filippo la tormentava

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Prima di essere brutalmente assassinatasi era confidata con le. E l'argomento era la fine della relazione conTuretta, una dinamica che stava assumendo, dei contorni molto tormentati. È l'audio pubblicato in esclusiva da "Chi l'ha visto" (che trovate qui sotto)...

L’audio di Giulia : “Filippo mi dice che vuole ammazzarsi - le sue parole suonano come un ricatto”

Giulia Cecchettin, la confessione alle amiche in un drammatico audio

...'Italia è ancora sotto shock per la tragica morte diCecchettin , uccisa a 22 anni nei giorni scorsi (sotto accusa c'è il suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania) , un...

