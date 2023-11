Latina Regolamento sugli impianti di energia da fonti rinnovabili | le dichiarazioni dell’assessore Muzio

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 22 novembre 2023)– L’amministrazione comunale disi sta dotando dididaal fine di fornire una guida completa e indirizzi normativi univoci per la progettazione, per le istanze e per la realizzazione di nuove centrali. Sulla scorta della vicenda dell’impianto di biogas di Borgo Carso, l’argomento è stato L'articolo Temporeale Quotidiano.