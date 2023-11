Latina Istat | Censimento della popolazione e delle abitazioni | coinvolte 2940 famiglie

(Di mercoledì 22 novembre 2023)– È in corso, anche sul territorio di, ilpermanenteeffettuato da. Nel 2023 leche partecipano alsono 1 milione 46 mila in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale. La rilevazione permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomichee di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Supermercati economici, la classifica 2023 dei più convenienti

...fino a 3.455 euro all'anno rispetto agli 8.550 euro che spende in media - secondo i dati. Di ... Bazzano 957 La Spezia IPERCOOP Via Fontevivo 17 215CONAD via Isonzo 157 729 Lecce CONAD ...

Censimento Istat della popolazione: a Latina coinvolte 2940 famiglie Comune di Latina

Focus dell'Istat sugli incidenti stradali in provincia di Latina: numeri ... LatinaQuotidiano.it

Il censimento della popolazione a Latina coinvolge 2940 famiglie

LATINA – È in corso, anche sul territorio di Latina, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato da Istat. Nel 2023 le famiglie che partecipano al Censimento sono 1 ...

Gli studenti della “Da Vinci-Rodari” di Latina realizzano le Pigotte dell’Unicef

Ieri mattina il Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef si è recato presso l’Istituto Comprensivo “Da Vinci-Rodari” per incontrare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di via de Chiric ...