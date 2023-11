Latina Era stata licenziata dopo essersi sposata | reintegrata presso la “Sermometal srl”

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 22 novembre 2023)– Licenziamento nullo per discriminazione di genere. La sua colpa?assentata per sposarsi. Il giudice del lavoro Umberto Maria Costume del Tribunale diha confermato l’illegittimità del primo provvedimento cautelare con cui eranel 2019 una lavoratrice in serviziol’azienda metalmeccanica “srl” di. E’ stato accolto, nello L'articolo Temporeale Quotidiano.