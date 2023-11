L’arbitro di Milan-Fiorentina sarà Di Bello | i precedenti con i rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La pausa nazionali è ormai giunta al termine e tutte le squadre di Serie A si preparano a tornare in campo. Nel prossimo turno di campionato ilaffronterà la, match tutt’altro che scontato per i. In vista della sfida l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. La garadiretta da Marco Di, con Pietro Dei Giudici e Damiano Margani come assistenti. Il quarto uomoinvece Antonio Rapuano. Al VAR ciPaolo Mazzoleni, con Orlando Pagnotta come assistente al VAR. Marco Diè nato a Brindisi il 12 luglio 1981 ed è diventato arbitro nel 2000. Dopo una lunga trafila dalla Serie D e Serie C, nel 2014 è stato promosso dal CAN B al CAN A, diventando così anche ufficialmente ...