L' algoritmo buono che parla italiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Chip cerebrali di ultima generazione che fanno «dialogare» i neuroni con il corpo. Obiettivo, restituire autonomia ai pazienti con disabilità. Li sta sperimentando la start up Corticale dell’Istituto di Tecnologia di Genova. Più avanti, in questo settore, persino della celebre Neuralink di Elon Musk. C’è un «», che, sperimentato con successo nel contrasto di varie malattie neurodegenerative: dall’Alzheimer all’ictus, con inediti benefici anche nel trattamento dei tumori. Per molti dei mali più diffusi e debilitanti, quindi, la cura potrebbe arrivare direttamente dai nostri neuroni, dalla cui attività nasconi pensieri, ricordi, sentimenti, azioni. Non caso una delle principali sfide scientifiche del prossimo decennio è «decifrare» il cervello umano, molto più di quanto si sia riusciti a ...