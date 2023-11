Lagarde ci dice di stare attenti | “Potremmo alzare ancora i tassi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Non è il momento di dichiarare vittoria“, anzi: ci troviamo in una fase in cui dobbiamo essere “e concentrati” per via dei rischi di un’inflazione persistente. Per questo motivo, “le nostre decisioni future garantiranno che i nostridi policy verranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario”. In un suo discorso in Germania, la Presidente della Bce Christinesembra escludere un ammorbidimento della politica monetaria europea, almeno per ora. “Dovremo rimanerefinché non avremo prove certe che esistono le condizioni per un ritorno sostenibile dell’inflazione al nostro obiettivo” spiega, cioè quello del 2%. Troppo presto quindi per dirci fuori pericolo. Motivo per cui le decisioni rimarranno subordinate ai dati che via via arriveranno. Il che significa, ...