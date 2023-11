L' accordo con Hamas non è una sconfitta per Israele

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La scorsa notte il governo israeliano ha approvato l’che garantirà il rilascio di circa 50 ostaggi rapiti a Gaza durante l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Durante l’incontro, iniziato martedì sera e proseguito fino all’alba di oggi, tutte le agenzie di sicurezza israeliane IDF, Shin Bet e Mossad hanno espresso il loro sostegno all’. Per i media israeliani questo appoggio ha convinto diversi ministri che erano indecisi, tra cui il ministro per l'Unità Nazionale Gideon Sa'ar, a sostenere l'. Nella dichiarazione del governo che annuncia il risultato del voto non è specificato come hanno votato i ministri. Nonostante in precedenza avesse espresso opposizione all', il partito di estrema destra “Sionismo religioso” ha votato a favore, mentre solo i membri della fazione ultranazionalista ...