La violenza sulle donne è un problema di salute pubblica | come riconoscere e aiutare una donna vittima di violenza

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ci sono uomini che amano lee altri che vogliono possederle, controllarle, manipolarle e che, per ottenere ciò, non esitano a fare ricorso alla.Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le. Una ricorrenza...

Legge contro la violenza sulle donne in Senato: l'Aula è semi - vuota. Contatti Schlein - Meloni sulla prevenzione

Tutti pronti a rilasciare dichiarazioni in favor di telecamera, distribuire comunicati e promettere grandi interventi contro ladonne. Poi quando c'è da presentarsi in Aula per discutere delle leggi, all'improvviso le agende sono fitte di impegni e proprio non c'è tempo per adempiere al proprio dovere. Pochi ...

Ddl contro violenza di genere al Senato. Schlein chiama Meloni: "Lavoriamo su prevenzione" Sky Tg24

Al Senato il ddl per il contrasto della violenza sulle donne - Dirette e live - Ansa.it Agenzia ANSA

Valditara, per la prima volta si affronta machismo a scuola

"Parte una grande mobilitazione, per la prima volta in Italia si fa un esperimento di questo tipo, per la prima volta si intende affrontare il tema del maschilismo, del machismo e della violenza ...

Parole in tour, inaugura in Galleria Rossini Center la mostra organizzata da Percorso Donna A.p.s

“Si tratta di un progetto a cui teniamo moltissimo, soprattutto perché drammaticamente attuale” esordisce Paola Giorgio, Global Service Team Lions Host “La mostra inaugura presso la Galleria Rossini ...