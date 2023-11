“La violenza maschile sulle donne è un fenomeno strutturale del nostro Paese | i vari Governi hanno sempre trovato scorciatoie” | l’appello di Una Nessuna Centomila

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una. Il concerto, per i molti chepreso parte al grande evento live a Campovolo, ma anche e soprattutto la Fondazione. Un unico obiettivo: sostenere i Centri Anti, promuovere la prevenzione e il contrasto dellacontro le, anche attraverso un cambiamento culturale nella società. Così si legge sul sito e non manca – nei giorni del femminicidio di Giulia Cecchittin – un appello promosso da Giulia Minoli (Presidente Fondazione Una), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti): “In tante, in troppe abbiamo detto e scritto che speravamo che Giulia fosse viva ma che in realtà sapevamo che il più probabile esisto di questa scomparsa sarebbe stato il suo femminicidio. Non è il ...