La verità di Morgan dopo essere stato tagliato da X Factor

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’attore ha fatto una diretta sui social Nella giornata di ieri, 21 novembre, Sky ha comunicato di aver licenziatoed eliminato da Xha così fatto, nella tarda serata di ieri, una conferenza stampa su WhatsApp dando la sua. «Sono venuti a cercarmi per coinvolgermi con insistenza assordante perché io non avevo la minima intenzione» riferendosii alla partecipazione come giudice di X. Poi le accuse a Sky e alla casa di produzione. Rei di avergli «scompigliato la vita, il mio equilibrio, la serenità, la famiglia, i miei progetti riconquistati con tanta dedizione e fatica negli anni. Ho attraversato momenti difficili da cui sono emerso sempre con le forze della mia dedizione, con lo studio, con l’amore per la musica, con la divulgazione appassionata. Avevo ristabilito un ...

Leonardo, completata offerta di Leonardo DRS in Usa

hanno agito in qualità di joint book - running manager per l'offerta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust hanno agito in qualità di joint book - runners per l'offerta proposta. CJS ...

Morgan si sfoga sui social: "Smettetela di raccontare c****te, dite la ... Dire