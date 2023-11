(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il rappresentante di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha dichiarato in un'intervista ad Al Jazeera che latemporanea concordata tra il gruppo terroristico palestinese e Israele entrerà in vigore ...

Tregua a Gaza - in cosa consiste l’accordo fra Hamas e Israele

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Accordo per la tregua e rilascio ostaggi. Idf - distrutti 400 tunnel a Gaza

La tregua a Gaza scatterà giovedì mattina alle 10: i punti dell'accordo

Il rappresentante di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha dichiarato in un'intervista ad Al Jazeera che latemporanea concordata tra il gruppo terroristico palestinese e Israele entrerà in vigore domani alle 10.00. L'annuncio arriva dopo che Israele ha raggiunto un accordo con Hamas per una ...

Guerra Israele-Hamas ultime notizie: tregua di 4 giorni con rilascio di 50 ostaggi e 150 ... Il Sole 24 ORE

C'è l'accordo per la tregua a Gaza. Ecco cosa prevede Avvenire

Accordo ostaggi Israele e Hamas: card. Pizzaballa “speriamo porti ad un ulteriore sviluppo positivo”

Speriamo che davvero questa tregua possa servire alla liberazione degli ostaggi da un lato e dall’altro a dare respiro e sollievo alla popolazione civile di Gaza perché non rimanga schiacciata dal ...

Dietro l’accordo di tregua tra Hamas e Israele ci sono gli sforzi frenetici della CIA, del Mossad, del Qatar e dell’Egitto

Israele e Hamas hanno annunciato mercoledì un accordo di tregua che consentirebbe il rilascio di almeno ... “Siamo stati in grado di seguire (gli ostaggi) in tempo reale mentre si spostavano da Gaza e ...