La svista di chi credeva che Nordio fosse un liberale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Abbiamo pazientato quindici mesi, ma ora basta, una domanda si impone: dove è il ministro “” della Giustizia Carlo? Non è impazienza. È delusione, quella che non suscitava il suo predecessore Alfonso Bonafede, un giustizialista da un tanto al chilo, con l’aggravante dell’incompetenza. Ma a coloro che stimi, che hanno una vita professionale e culturale alle spalle di grande spessore, a quelli che non volevi andassero in pensione, non riesci a perdonare la grande Delusione, con la D maiuscola. Solo una bella ribellione, ma bella bella, può ormai riscattarlo, altrimenti meglio appunto la pensione. I liberali sono dei rompiscatole e il dubbio che Carlo, ad andar bene, sarebbe stato una vittima della sindrome di Stoccolma, ce l’avevamo dal primo giorno, ma non era elegante dirlo, nel non radioso giorno della vittoria ...