La Striscia Gaza ridotta in macerie | “Come la Siria in 4 anni di guerra”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Anche se i combattimenti dovessero terminare oggi, una vasta porzione delladiè statain, in proporzione, quanto inè stato polverizzato in quattrodi. Ed è difficile immaginare un processo di ricostruzione e chi sarà disposto a versare il denaro necessario dell’ordine di diversi miliardi di dollari, anche solo calcolarne il costo, scrive il Washington Post, citando il dato dell’Ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari, per cui il 45 per cento delle unità abitative dell’enclave sono già state distrutte o gravemente danneggiate. Migliaia di munizioni sono state sparate da Israele in tutta la regione, ma in modo particolare al nord. La città di Beit Hanoun in cui vivevano ...