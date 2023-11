La storia di Sofia - "finalmente rinata dopo 30 anni di botte"

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI -è il nome che utilizza da quando,30di violenze, ha cominciato la sua nuova vita, quella in cui, come recita il titolo del libro che ha scritto per raccontare la sua, è libera di volare con le sue nuove ali., sapienza in greco. Quasi a segnare una consapevolezza acquisitadecenni di violenze indicibili. Un incubo durato trent', nella imprevedibile traiettoria di un matrimonio d'amore trasformatosi in una gabbia di dolore e di rabbia. "Il mio corpo - racconta - è stato teatro di violenza fisica, di ripetuti pugni, calci, schiaffi, e di rabbia sfogata nella maniera più barbara, a mani nude". Fino a un anno fa, quando perarriva il buio più profondo, il momento in cui avverte la morte vicinissima, come ...