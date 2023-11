La Schlein telefona a Meloni | Trovare terreno comune su violenza di genere

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo le polemiche strumentali delle scorse ore, il Nazareno conferma il dialogo tra il premier e la segretaria dem: l'obiettivo è lavorare insieme per eliminare la piaga dei femminicidi

**Ucraina : Schlein - 'telefonata fake? Grave falla in sicurezza - non accada mai più'**

La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato la premier Giorgia Meloni per avere un confronto sul tema del fenomeno della violenza contro le donne. Lo ha comuniato il Partito democratico con una nota ...

