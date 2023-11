La rivoluzione in OpenAi dura poco | Altman torna in sella E Microsoft si gode tutto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Open AI non ha pace. Sam, fondatore della società,a occupare il suo posto da Ceo a pochi giorni dalla sua cacciata e del suo approdo a. Fatali per il Consiglio d'Amministrazione le proteste degli investitori e la minaccia – da parte di 700 dipendenti – di levare le tende ed andarsene. E da cacciato– insieme ai suoi fedelissimi dipendenti – diventa cacciatore di chi voleva mandarlo via. “Amo Open AI – ha commentato vittoriososu Twitter – eciò che ho fatto negli ultimi giorni è stato al servizio di questo team e della sua missione. Quando ho deciso di unirmi ala sera di domenica, era chiaro che quella era la strada migliore per me e per il team. Con il nuovo consiglio di amministrazione e il sostegno di Satya, non ...