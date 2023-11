La Reggia Designer Outlet nuovo partner della JuveCaserta 2021

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Caserta. Per la stagione sportiva 2023-2024 sulle maglieappare per la prima volta il logo de Ladel gruppo McArthurGlen. È il segno di una nuovaship, che lega il più grandedel Sud con sede a Marcianise, in provincia di Caserta, con il club bianconero che rappresenta la storia del basket campano. Il basket è uno sport di squadra in cui impegno, costanza e dedizione sono gli elementi chiave per raggiungere buoni risultati, gli stessi valori che Laporta avanti con numerose iniziative sul territorio, per supportare soprattutto le nuove generazioni. Lo sport come strumento per veicolare i valori positivi è da sempre al centro degli interessi dell’...