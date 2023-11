La propensione al risparmio e i black friday

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questi giorni dell’anno, più o meno un’ intera settimana intorno alla metà di novembre, sono quelli che quasi tutte le attività di distribuzione al dettaglio scelgono per proporre ai potenziali acquirenti condizioni particolarmente vantaggiose. Partita da oltreoceano, la tradizione che quel giorno sarebbe dovuto essere di particolare interesse per le vendite del settore retail, essa è arrivata da qualche anno anche in Europa. Intorno a tale iniziativa ruota quella che è un’ operazione di mercato studiata a tavolino. La stessa è arrivata in buona parte dei paesi in cui è presente l’economia di mercato, dove sta riscuotendo un successo crescente. Furono i vertici della catena di Grandi Magazzini Macy’s negli USA nel 1924, a creare tale evento, ritenendo, a ragione, che passato il Giorno del Ringraziamento, gli americani avrebbero cominciato a pensare al Natale. Di conseguenza il momento ...